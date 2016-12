Fleurus: un serial briseur de vitres d'autos arrêté

Belle prise de Noël pour la police de la zone Brunau (Fleurus, Les Bons Villers et Pont-à-Celles) ! Ceux-ci ont mis la main, ce 24 décembre, sur un individu qui avait accompli plusieurs méfait à Fleurus. Durant plusieurs mois, l’homme a commis plusieurs vols dans des véhicules. Et pas qu’un peu : près d’une trentaine par nuit à en croire la police. Il était temps que cela cesse.

Pour certain, la passion qui les anime c’est la peinture, la lecture, la danse ou encore le théâtre. D’autres, par contre, ont des penchant plus originaux... Comme briser des vitres, par exemple. C’était visiblement le cas d’un individu interpellé dans la nuit du 23 au 24 décembre dans le centre ville de Fleurus. Et la police de la zone Brunau (Fleurus, Les Bons Villers et Pont-à-Celles) ont mis la main sur un gros poisson : ce qu’on pourrait appelé un serial briseur de vitres !