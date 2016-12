Felice Mazzù très déçu après Charleroi-Anderlecht (0-2): "Ce n'est pas la meilleure équipe qui a gagné aujourd'hui"

Clément Tainmont était très déçu après la défaite du Sporting Charleroi face à Anderlecht (0-2) au micro de Proximus 11. « C’est une grosse déception » analysait-il d’entrée. « On a fait une partie très correcte jusqu’au but des Bruxellois. Mais eux, ils ont réussi à concrétiser alors que nous, non… On a poussé durant toute la rencontre, et ils nous ont pris en contre. Le but de Teodorczyk nous tue mentalement. On était invaincus à domicile et on doit partir en vacances avec cette déception et c’est très dommage. C’est un manque d’efficacité qui a fait la différence dans ce match. »

Les Carolos, avec deux défaites lors des deux derniers matches, n’avancent plus et pourraient laisser échapper le Top 6 à la fin de cette 21e journée. « On a 34 points, on est pas mal placés dans la lutte pour les Playoffs 1, mais on fait du surplace alors que les autres équipes avancent. On a raté le coche sur ces deux dernières rencontres. On avait à cœur de bien finir l’année. On a un calendrier difficile à la reprise donc on doit recharger les batteries durant la petite trêve. »

Felice Mazzù : « Ce n’est pas la meilleure équipe qui a gagné aujourd’hui »

L’entraîneur carolo Felice Mazzù n’y allait pas par quatre chemins pour analyser la rencontre : « Ce n’est pas la meilleure équipe qui a gagné aujourd’hui », lançait-il d’entrée, très déçu.

« Mon gardien Nicolas Penneteau n’a pas eu d’arrêt à faire durant tout le match. Anderlecht a deux occasions et c’est deux buts. Nous, on a en 7 ou 8 et on ne marque pas. Ils ont été réalistes et nous, nous avons manqué d’efficacité. Après la première mi-temps, on peut mener 2-0 en rentrant aux vestiaires. On a voulu les presser constamment, et on a donc parfois manqué de lucidité, car mes joueurs doivent aussi respirer. »

Malgré ça, Mazzù ne voulait pas accabler ses attaquants. « Pour le moment, j’ai deux attaquants, ils donnent tout sur le terrain, et je suis satisfait d’eux. Il leur manque juste un but ce soir pour faire une rencontre parfaite. »

Au moment de faire le bilan, l’entraîneur des Zèbres retenait le positif : « On a été consistants durant tous nos matches, on a eu des occasions lors de chaque rencontre, mais il faut juste les mettre au fond. On a plus de points qu’à la même date la saison dernière, donc malgré tout, le bilan est quand même positif ».