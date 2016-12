Charleroi-Anderlecht (0-2): Teodorczyk et Acheampong font craquer les Zèbres et mènent les Mauves en tête

La joie des Anderlechtois après le but d’ouverture de Teodorczyk. © Photo News/Peter De Voecht

Voici près d’un mois, les Zèbres créaient la sensation en éliminant le Sporting Anderlecht de la Coupe de Belgique après une séance de tirs au but pour le moins tendue. Fin décembre, revoici les Carolos et les Anderlechtois de retour au Mambourg pour une revanche… en championnat cette fois. Et le rapport de force semblait quelque peu bousculé vu le retour en force des Mauves en ce mois de décembre.

Pourtant, dès les premières minutes de jeu, les Zèbres montraient un meilleur visage et gagnaient la majorité des duels. Les Mauves, eux, se montraient plus précis aux abords du rectangle adverse. Les occasions restaient toutefois rares dans le premier quart d’heure de jeu. Et à la 20e minute, sur un centre de Baby, David Pollet voulait mettre la tête pour surprendre Boeckx mais il était bousculé par Spajic. Les Zèbres réclamaient penalty, l’arbitre n’en disait rien.

La rencontre s’animait enfin autour de la demi-heure de jeu et Boeckx devait sortir le grand jeu pour repousser un envoi de Pollet avant de compter sur Nuytinck pour sauver la balle sur la ligne après une frappe de Baby dans le rectangle. Les Carolos se montraient clairement les plus dangereux malgré quelques fulgurances anderlechtoises comme ce tir de Tielemans aux 25 mètres, bien récupéré par Penneteau.

Les visiteurs s’essayaient bien au contre mais la défense carolo tenait bon face aux assauts de Bruno ou de Teodorczyk. Au grand dam de René Weiler qui ne trouvait pas la faille face à la bonne tenue du groupe de Felice Mazzù. En début de seconde période, les Zèbres étaient ainsi toujours aux avant-postes pour mettre la pression sur les Anderlechtois. Mais rien n’y faisait : Pollet butait sur Boeckx alors que Tainmont frappait une superbe reprise de volée des 25 mètres sur le poteau droit…

Les Anderlechtois se réveillaient après la première heure de jeu et sur une longue rentrée en touche pour Hanni, Teodorczyk récupérait la balle à l’entrée du rectangle, trompait trois défenseurs et frappait en force face à Penneteau, incapable de repousser l’envoi. Voici le match lancé (0-1). Dix minutes plus tard, Teodorczyk se muait en passeur décisif, lançant, depuis le flanc droit, Acheampong sur le flanc opposé. Le joueur ghanéen s’occupait de frapper en force dans le plafond de la cage carolo pour doubler l’avantage anderlechtois (0-2).

Trop courts physiquement dans le final, les Zèbres devaient donc laisser filer une victoire qui semblait leur tendre les bras. Anderlecht, par contre, fait la bonne opération de la journée et récupère provisoirement la tête du championnat (41 points) avant le duel entre le FC Bruges et Mouscron. Charleroi, par contre, subit sa première défaite à domicile en championnat et reste sixième avec 34 pts.