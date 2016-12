Suivez Ostende-Eupen en direct (0-2): Sylla crucifie les Côtiers dès le retour des vestiaires

Tout juste pointé avec cinq points d’avance sur Mouscron et Westerlo, les deux derniers du championnat, l’AS Eupen réalise la bonne opération du Boxing Day.

Vivement rappelés l’ordre face au FC Bruges (1-4), après un début de match pourtant convaincant, les Pandas veulent trouver le succès contre Ostende pour passer une trêve hivernale au calme, loin des tracas d’une éventuelle descente en Division 1B.

Et rapidement, les hommes de Condom montraient les crocs. Dès le coup d’envoi, Eupen fonçait vers le rectangle ostendais via Sylla, qui délivrait une bonne passe à Henry, dans le rectangle. Ce dernier se retournait pour tromper Ovono après 27 secondes de jeu (0-1). Et après ce coup sur la tête, les Côtiers semblaient avoir du mal à s’en remettre. Il y avait bien cette tentative de Dimata qui atterrissait sur un bras eupenois, faute non-signalée par l’arbitre, mais les occasions étaient bien du côté des Pandas en première période.

Ostende prenait un deuxième coups sur la tête dès la 46e minute de jeu, au retour des vestiaires. C’est cette fois Sylla qui trompait Ovono après une erreur grossière de la défense, qui remettait la balle malencontreusement sur l’attaquant germanophone (0-2).