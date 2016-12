Farciennes: le home «Le Prisme» a été perquisitionné jeudi dernier

AN.D.

Les plaintes -ou plutôt les dénonciations- émaneraient de plusieurs sources et notamment de sources syndicales, alertées par d’anciens travailleurs du home, « déliés » des liens inhérents à leur contrat d’emploi.

26 résidents

S’agissant d’une institution dédiée à l’accueil de personnes âgées mais aussi de personnes présentant des handicaps mentaux ou des problèmes psychiatriques, il s’agit évidemment d’informations que la justice ne peut pas se permettre d’ignorer. C’est la raison pour laquelle la juge d’instruction Karin Zidelmal a ordonné ce jeudi une perquisition à la rue du Wainage où résident actuellement 26 personnes. Aux côtés des enquêteurs de la PJF, un médecin légiste (habilité à examiner les dossiers médicaux des patients et un représentant du Conseil de l’Ordre des médecins.

malnutrition ?

Les suspicions à vérifier sont de plusieurs types. Des problèmes structurels d’une part (humidité, etc). Des problèmes de malnutrition, d’où la participation du légiste à la descente. Mais aussi des problèmes liés à l’art de guérir et à l’art pharmaceutique: concrètement, qui distribue les médicaments aux pensionnaires? S’agit-il de personnel qualifié pour ce faire ou pas? La perquisition n’est évidemment pas passée inaperçue dans le quartier.

Cela ne signifie pas pour autant qu’elle a donné des résultats probants et immédiats. Rien de cela pour l’instant. Le home reste ouvert. Aucune inculpation n’a été prononcée. Des auditions du personnel, de la direction et de résidents sont sans doute prévues mais elles n’ont pas encore eu lieu. On dit même que sur certains point, les policiers ont constaté des « améliorations substantielles » par rapport à certaines photos prises voici quelques mois, dont ils disposaient. Voilà qui est assurément rassurant. Même si l’enquête ne fait que commencer...

Contactés par nos soins, les responsables de l’institution n’ont cependant pas accepté de « débattre de la situation » selon leurs termes.