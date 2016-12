Thuin: le braqueur a été identifié grâce à sa veste!

Salvatore Arena, 27 ans, est en prison depuis quelques jours et son mandat d’arrêt vient d’être prolongé par la chambre du conseil de Charleroi ce vendredi, a confirmé son avocat, Me Régis Brocca.

L’homme est inculpé d’une série de braquages commis dans la région depuis le début de l’année 2016, entre mars et novembre. On parle notamment d’une pharmacie à Binche, d’un tiercé Ladbroke à La Louvière, d’une librairie à Anderlues ou encore de la bijouterie Lecapitaine à Thuin. Pour l’instant, l’homme est soupçonné de 6 ou 7 braquages qu’il ne nie pas… Difficile, en effet, il a agi le plus souvent à visage découvert, filmé par les caméras de surveillance des divers établissements visés et a aussi identifié sur base des motifs particuliers de sa veste. C’était sans doute son vêtement fétiche : il le portait à chaque fois…