Tamines: il paie 5.700 € de taxes pour sa voiture…

Il aime les belles voitures et puisqu’il travaille dur pour cela, il s’est offert une belle Mercedes de sport. Malheureusement, Kevin Jacquemyn va devoir payer 5.700 euros de taxes pour cette voiture. Alors que 60 km plus loin, en Flandre, il aurait payé seulement 790 euros. Pourquoi ? Parce qu’elle n’est pas très polluante cette voiture, elle est simplement puissante. Or, les Flamands taxent sur la pollution, la Wallonie sur la puissance… Bienvenue en Belgique

KKevin Jacquemyn est diététicien, coach sportif et infirmier à domicile du côté de Tamines. Et surtout, c’est un grand amateur de voitures. Il travaille dur pour se faire plaisir. Et dernièrement, il s’est fait un beau cadeau : une Mercedes classe A 45 AMG. Une voiture sportive très puissante, à plus de 30.000 euros. 381 chevaux sous le capot. Il en rêvait, il se l’est achetée. Sachant pourtant que son nouveau jouet allait lui coûter très cher. Car en plus de son prix d’achat, Kevin va devoir débourser 5.700 euros de taxes !