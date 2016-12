Jumet: le camion du Père Noël pour la petite Mia

Le fameux camion Coca-Cola de Noël était de passage à Jumet, avec le Père Noël à son bord. Le but ? Aller délivrer un merveilleux message d’amour d’une maman à sa fille via l’écran géant présent sur le semi-remorque. Un moment spectaculaire et, surtout, riche en émotions, possible grâce à une action de la radio Bel RTL.

Mia et sa maman sont ravies.

C’est sans doute une des publicités les plus connues au monde : le défilé de camions Coca-Cola de Noël qui traverse les rues de villes et villages allumant des milliers de lumières sur son passage. Le tout sous le regard tout bonnement émerveillé des petits et des grands. Alors, quand la scène se transpose dans la réalité, elle ne passe pas inaperçue. De nombreux Jumétois ont affirmé, notamment sur les réseaux sociaux, avoir vu le fameux engin passer par leur quartier ce week-end, samedi peu avant midi pour être précis.

Inscrite sur Internet

Hé bien, ils n’avaient pas commencé à fêter le réveillon un peu trop tôt et ils n’étaient pas non plus victimes d’hallucinations. Il s’agissait d’une action de Bel RTL.

« En semaine, un petit formulaire était disponible sur le site de la radio. On pouvait s’y inscrire pour que le camion vienne en diffusant un message sur son écran géant. J’en avais rédigé un à l’adresse de ma fille : Mia, je t’aime d’un amour infini, tu es une petite fille merveilleuse, joyeux Noël », explique Marina.