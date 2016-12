Couillet: plusieurs coups de taser pour dérober un sac

Rédaction en ligne

L’ambiance des fêtes ne semble pas apaiser tout le monde, et certainement pas quelques individus malfaisants. L’un d’entre eux se trouvait dans un véhicule ce samedi 24 décembre peu avant 20 heures, dans le zoning Bellefleur à Couillet, et il semblait épier les personnes présentes. Il a alors vu une dame de 37 ans rentrer dans une agence bancaire, puis la quitter. À ce moment-là, il est sorti de son véhicule et a tenté d’arracher le sac à main de la malheureuse.