Un avion militaire russe avec 92 personnes à bord dont plus de 60 membres des chœurs de l'Armée Rouge s'écrase en mer Noire

L’avion qui a décollé à 05H40 (02H40 GMT) de la ville d’Adler, située au sud de la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire, effectuait un vol de routine à destination de la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, selon le ministère.

«Des débris de l’avion Tu-154 du ministère russe de la Défense ont été retrouvés à 1,5 kilomètre du littoral de la ville de Sotchi, à une profondeur de 50 à 70 mètres», a indiqué le ministère.

Les équipes de secours ont retrouvé le corps de l’une des personnes qui se trouvaient à bord de l’avion militaire russe qui s’est abîmé dimanche en mer Noire, a annoncé le ministère de la Défense, cité par des agences locales.

«La zone de la catastrophe du Tu-154 a été déterminée. Il n’y a pas de signes de survivants», a indiqué le ministère dans un communiqué cité par les agences russes, précisant que quatre corps avaient été retrouvés.Le ministère a précisé que l’avion emmenait 83 passagers et huit membres d’équipage.

L’appareil transportait des soldats russes et plus de 60 membres de l’Ensemble Alexandrov, l’un des choeurs de l’armée russe qui se rendait en Syrie pour participer aux fêtes du Nouvel an sur la base aérienne.

Parmi les passagers figuraient également neuf journalistes, a indiqué le ministère.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux agences russes que le président Vladimir Poutine avait été informé de la situation et qu’il était tenu au courant de l’évolution des recherches.

La Russie mène depuis septembre 2015 une campagne militaire, notamment aérienne, en Syrie pour soutenir le régime du président syrien Bachar al-Assad, un allié de longue date.

Une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer si des manquements aux règles de sécurité aérienne sont à l’origine de l’accident de l’avion militaire russe disparu dimanche des radars peu après son décollage d’Adler, non loin de Sotchi, a indiqué la commission d’enquête russe.

Les enquêteurs interrogent actuellement le personnel technique chargé de préparer le décollage de l’appareil, a-t-on précisé de même source.

Plusieurs Tupolev-154 ont eu des accidents par le passé. En avril 2010, un appareil de ce type transportant 96 personnes dont le président Lech Kaczynski et de hauts responsables polonais s’était écrasé en tentant d’atterrir près de Smolensk (ouest de la Russie), et tous ses occupants avaient été tués.

L’appareil était exploité depuis 33 ans et accumulait 6.689 heures de vol depuis 1983.

«Demain (lundi, ndlr) sera déclaré journée de deuil national», a indiqué Poutine à la télévision publique.

«Une enquête soigneuse sera menée pour déterminer les causes de la catastrophe et tout sera fait pour soutenir les familles des victimes décédées», a-t-il ajouté.