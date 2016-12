Walcourt: Cindy recherche le chauffard en Mini noire qui a provoqué sa sortie de route jeudi sur la route des Barrages

Jeudi en fin de journée, Cindy circulait sur la route des Barrages en direction de Chastrès. A hauteur de Somzée (Pont des Diables), elle a été victime d’une violente sortie de route. « Une première voiture a doublé un camion qui venait en sens inverse. Même si elle a coupé la ligne blanche, elle a réussi à se rabattre devant le poid-lourd. Ensuite, une seconde voiture, une Mini noire, a aussi dépassé également en coupant la ligne », explique la Cerfontainoise. Cette fois, le second véhicule ne parvient pas à se rabattre en toute sécurité et fonce droit sur la voiture de Cindy. La jeune femme a alors le réflexe de braquer pour éviter la collision frontale. Elle effectue plusieurs tête-à-queue et percute un arbre. Le conducteur de la Mini, lui, poursuit sa route.

Avisée des faits, la police de Walcourt est à la recherche de l’auteur de ce délit de fuite, qui aurait pu avoir de bien plus lourdes conséquences. Cindy remue ciel et terre pour retrouver ce chauffard. Elle multiplie les appels sur les réseaux sociaux.

Si vous disposez d’informations au sujet de cet accident, merci de contacter la police de Walcourt au 071/66.24.10.