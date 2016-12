Une impressionnante rotonde enveloppe Soleo, le nouveau bâtiment d'Igretec à Charleroi (vidéo des travaux)

La rotonde métallique, qui toise la métropole sambrienne du haut de ses 31 mètres, est, sans contestation possible, l’élément phare de la maison Igretec. « Elle remplit plusieurs fonctions… Elle marquera à la fois l’entrée de la Ville. Elle est une vitrine du savoir-faire d’Igretec. Elle est le trait d’union, la jonction entre les deux ailes de Soleo. Et puis bien sûr, elle servira de pare-soleil pour ceux qui travailleront ici », insiste Philippe Van Cauwenberghe, le président d’Igretec. Six années se sont écoulées depuis la première esquisse de la structure. Fabriqué en atelier par une entreprise wallonne – en l’occurrence Mage Construct à Frameries –, le squelette métallique de la rotonde a été hissé, soudé, et monté en 3 semaines.