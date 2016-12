Primes de fin d'année: le fisc se sucre copieusement sur le dos des employeurs

Les travailleurs du secteur public, comme 53 % de ceux du privé, ont récemment reçu leur prime de fin d’année. Mais certains patrons, comme Bernard Daloze, patron de Pigs.be, s’estiment victimes de « rage taxatoire ». En effet, un employeur paye souvent un montant trois fois plus élevé que ce que perçoit le travailleur.

En cette fin d’année, de nombreux travailleurs reçoivent leur prime de fin d’année. Mais bien souvent, ils s’aperçoivent qu’elle est largement ponctionnée par le fisc. Alors que l’employeur, lui, verse une somme importante.

Explication donnée par Securex : le fisc considère qu’il s’agit d’une rémunération extraordinaire, en plus de la rémunération ordinaire et qu’il peut donc prélever plus.

Bernard Daloze, un patron de la région de Charleroi a décidé de pousser un coup de gueule.