Ligne 132 Charleroi-Couvin: davantage de trains s'arrêteront à Yves-Gomezée

«Plus de 15% des gares (86) vont voir leur desserte renforcée tout au long de la journée pendant la semaine. En outre, 114 gares et points d’arrêt seront mieux desservis durant les heures de pointes, ainsi que tôt le matin et tard le soir. Le week-end, ce seront plus de 120 gares qui verront leur desserte s’améliorer», précise la SNCB.

Un train par sens par heure

Ce nouveau plan de transport doit également permettre d’améliorer la vitesse commerciale et certaines correspondances et vise à renforcer l’offre suburbaine autour des cinq plus grandes villes du pays: Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi et Liège.

Chez nous, la desserte sur la ligne 132 (Charleroi-Couvin) va être renforcée, ce qui permettra de desservir les gares de Ham-sur-Heure et de Yves-Gomezée avec un train par sens chaque heure. (B)