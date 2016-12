Découvrez le nouveau terminal de l'aéroport de Charleroi!

Loïc Dévière (photos TH.P.)

L’heure était à la fête ce jeudi à l’aéroport de Charleroi avec un baptême de l’air pour près de 600 enfants en difficulté pendant la journée (voir ci-contre) et l’inauguration du nouveau terminal, le T2, une fois le soir venu. Grâce à celui-ci, la capacité de l’aéroport va augmenter de près de trois millions de passagers. Et pour nous faire la visite, on retrouve l’administrateur-délégué Jean-Jacques Cloquet en personne !