René Weiler salue les siens après le succès d'Anderlecht à La Gantoise (2-3): "On pouvait encore mettre un 4e but"

Les Anderlechtois ont remporté le « topper » de cette 20e journée de championnat face à La Gantoise (2-3) au terme d’une rencontre pour le moins animée et marqué par les décisions arbitrales surprenantes de M. Lambrechts. Cela n’a pas empêché René Weiler de profiter de la rencontre, comme il l’explique au micro de VOOsport : « On a très bien commencé la rencontre, même si on a perdu trop de ballons en début de match. Après la rencontre, nous n’avons pas donné beaucoup d’occasions aux Gantois malgré le fait qu’ils ont montré beaucoup de bonnes qualités. On ne prend pas 25 points sur 27 à domicile sans avoir des qualités… »

Le coach était aussi heureux de la mentalité affichée par ses troupes malgré la victoire en train de se dessiner. « On a eu encore beaucoup d’occasions en fin de match, on pouvait encore mettre un quatrième but ». Il pointe toutefois un point négatif : « On a perdu trop facilement certains ballons. Mais je l’ai déjà dit, on a des jeunes joueurs comme Tielemans ou Dendoncker qui sont depuis cinq mois à fond. Ils se fatiguent un peu ».

Le coach ne s’épanchait pas sur le cas de Bram Nuytinck, ne connaissant pas la cause de son mal, ni sur celui de Kara, suspendu pour le match contre Charleroi suite à une cinquième carte jaune.

Boeckx : « Comme si j’allais voir une ex »

Héros de la rencontre côté anderlechtois, Frank Boeckx a été sans pitié pour ses anciennes couleurs. « Il est vrai que j’ai eu un peu de chance, j’ai glissé à un moment… », rigolait-il au micro de VOOsport. « On a bien joué malgré le public qui était totalement contre nous. On a bien réagi, en groupe. Pour moi, c’était évidemment spécial vu que mes amis sont quasiment tous supporters de Gand et que j’ai joué six ans pour ce club. C’est comme si j’allais voir une ex alors que je viens de me marier ! »