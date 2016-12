Les Gantois déçus face à Anderlecht (2-3): "Le match a changé avec cette carte rouge…"

Peter Balette, l’adjoint de Hein Vanhaezebrouck, s’est substitué à l’entraîneur de La Gantoise pour livrer sa réaction après cette défaite contre Anderlecht (2-3). « Hein est déçu et il m’a dit qu’il préférait rester sur le côté, sinon il allait dire des choses… », explique le T2 au micro de VOOsport. « C’est la troisième fois dans un court laps de temps qu’on prend une carte rouge et cela change beaucoup le cours des matches. Mais malgré cette exclusion, on a pris le match en mains et Anderlecht a eu du mal », continue Peter Balette.

« Le coach a raison de dire aussi que des erreurs individuelles se répètent et cela pèse sur notre équipe. On n’est pas capable de jouer le Top 6 dans ces conditions pour l’instant. Mais on ne doit pas penser à cela et on doit prendre des points à Genk, c’est le principal », conclut le T2.

Perbet : « C’est rageant »

Toujours du côté gantois, Jérémy Perbet a eu des occasions, s’est frotté plusieurs fois à Boeckx, mais il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets : « On manque de réussite pour l’instant, notamment avec ces deux poteaux », explique l’attaquant français de La Gantoise. « Le match a clairement changé avec cette carte rouge sur Esiti… C’est rageant toutefois de ne pas faire mieux car on a fait une bonne deuxième mi-temps, on a eu encore des occasions, même en jouant à dix ». Le joueur sait d’ailleurs qu’il peut compter sur le soutien du public : « Aujourd’hui, cette défaite est difficile à encaisser. Mais le public ne s’y trompe pas et voit qu’on essaye. Mais ça ne veut pas. On doit continuer de travailler pour corriger cela ».