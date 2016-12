Benjamin Maréchal à Strée: «Le Viva for Life Tour, un challenge physique»

Pour son dernier jour, le Viva for Life Tour s’est arrêté à Strée, dans l’entité de Beaumont. De quoi écouler les dernières boules de Noël à vendre et laisser place à un défi lumineux. Dernier jour aussi pour le Père Noël de l’action, Benjamin Maréchal. Il revient pour nous sur cette folle épopée à travers les terres wallonnes.

Viva for Life, ce n’est pas que le cube de la place de la Digue, c’est aussi un véritable tour dans toute la Wallonie qui s’est terminé à Strée ce jeudi soir. Un défi relevé par un Père Noël particulier, Benjamin Maréchal. « Au départ, j’étais un peu sceptique à l’idée de me balader en Père Noël », confie l’animateur radio, « mais finalement, ce bus rouge, cette tenue de Père Noël, ces caisses de boules rouges… C’est véritablement un trio magique ! À chaque endroit où on va, il y a des centaines de personnes qui noussautent dessus pour acheter ces boules Viva for Life. »