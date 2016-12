Stéphane Bréda, notre consultant arbitrage : "Le but de Lokeren contre le Standard était... valable"

Selon Stéphane Bréda, notre consultant du corps arbitral, il n’y a pas faute d’Ingason sur le but de Maric. « La phase fera sans doute débat... Pour moi, Sébastien Delferière a pris la bonne décision. En fait, en dehors de son petit rectangle, il peut y avoir contact avec le gardien comme avec n’importe quel joueur de champ. C’est le cas ici et si la phase se passe entre Ingason et un défenseur liégeois, on n’en parle même pas. Ingason ne donne pas de coup de coude, il saute naturellement. Ce qui est un peu dérangeant, c’est qu’il semble regarder plus Hubert que le ballon.. Mais c’est surtout ce dernier qui ne s’impose pas. Vraiment, je n’aurais pas sifflé. »

Par ailleurs, il n’y a pas de penalty sur Belfodil (17e). « Un défenseur tire le maillot de Belfodil mais celui-ci reste debout : il y a avantage et l’intervention n’est logiquement pas sanctionnée. Quant à Copa, il ne commet aucune faute sur Belfodil, qui ne simule pas mais est à bout de course et tombe tout seul. »