Thomas Meunier au sujet de son superbe but : «C'était volontaire» (vidéo)

Son but était volontaire : son regard le prouve. © Photo News

Thomas Meunier a inscrit le premier but du Paris Saint-Germain face à Lorient, d’un beau lob.

Thomas Meunier a inscrit son premier but pour le compte du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Une réalisation qui a lancé son club vers un probant succès face à Lorient (5-0), mais qui a surtout fait parler d’elle pour sa beauté.

Dans une position difficile, et après avoir joliment effacé un adversaire, le Belge a lobé le gardien lorientais. « C’est mon premier but en Ligue 1, ça me fait plaisir », a-t-il commenté après la rencontre au micro de l’Equipe.

Certains (télé)spectateurs ont pensé que le lob de Meunier était involontaire. « C’était bien volontaire. Regardez mon regard à la caméra, il n’y avait pas grand monde dans le rectangle. C’était inattendu pour le gardien, mais si tu ne tentes rien, tu ne réussis rien. D’ailleurs j’ai eu énormément de chance. J’avais une chance sur 100 de marquer, mais je devais tenter ma chance », a-t-il conclu.

La vidéo de son but sur mobile