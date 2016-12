Le Spirou Charleroi en Père Noël pour les enfants de Marie-Curie

Les joueurs des Spirou ont offert le sourire à des enfants hospitalisés ce mercredi à l’hôpital Marie-Curie de Lodelinsart grâce à l’action menée de pair par le club carolo et l’aéroport Charleroi Bruxelles-Sud.

Les yeux des enfants hospitalisés pour maladie chronique à l’hôpital Marie-Curie brillaient ce mercredi après-midi quand les Spirou ont débarqué dans leur réfectoire des cadeaux plein les bras. Pendant trois rencontres, les supporters du Dôme ont apporté de nombreux présents destinés à être distribués. Les joueurs ont également fait les boutiques à la recherche d’un cadeau à offrir ce mercredi, à quatre jours de Noël.

« C’est avec plaisir qu’on offre un peu de bonheur à ces enfants à l’approche des fêtes. Le sourire sur leur visage en dit beaucoup et nous remet un peu les idées en place sur la chance que l’on a d’être en bonne santé. C’est important de voir naître de tels projets et de rendre heureux enfants et parents », expliquait le capitaine Alex Libert.