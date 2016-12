Dominique a-t-il tenté d'écraser son rival amoureux à Gosselies?

Le soir du 11 août 2015, Dominique percute Daniel sur la place du Calvaire à Gosselies. Pourtant, c’est bien devant le tribunal correctionnel qu’il comparaît et non devant le tribunal de police… Dominique est poursuivi pour tentative de meurtre : selon le parquet, c’est délibérément qu’il a fait passer son rival amoureux par-dessus sa voiture !

Ce soir-là, Dominique et Daniel se sont « frités » une première fois dans un café de la place du Calvaire. La compagne du premier y était, en effet, attablée avec le second. Mais elle avait finalement quitté les lieux en compagnie de Dominique sans que la situation dégénère. La scène que l’on reproche à Dominique se situe un peu plus tard, alors qu’il a repris son véhicule et que Daniel traverse la place pour se rendre dans l’établissement d'en face. Il était sur les rails du tram lorsqu’il a été percuté par la voiture de Dominique, lancée à 50 km/h. Un Dominique qui ne s’est pas arrêté.