Les tensions au plus haut entre la Ville de Charleroi et ses travailleurs! (vidéo)

L. Dév.

Comme déjà souvent évoqué, le dossier des non-nominations en 2016 a mis le feu aux poudres entre la Ville de Charleroi et ses travailleurs. Et il a constitué la cerise sur le gâteau après diverses frustrations. Dans ces conditions, le fait de savoir que la Ville touchait 366.000 euros par an, de la part Région, pour l’adhésion au pacte pour « une fonction publique solide et solidaire » n’a pas fait sourire tout le monde.