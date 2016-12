P1 Hainaut: Fabrice Focant a pris ses quartiers à Gosselies

Fabrice Focant a officiellement entamé sa mission de nouveau T1 de Gosselies lundi soir en rencontrant les joueurs pour la première fois et le nouveau coach est heureux de cette première entrevue avec son nouveau groupe : « On avait convenu avec le président Franco Scimemi de voir les joueurs et ne pas s’entraîner parce qu’ils ont besoin comme un peu tout le monde de souffler après une première partie de saison éprouvante et tenant compte du fait qu’ils avaient repris mi-juillet et qu’ils n’avaient pas eu un seul week-end de repos. Cette première prise de contact s’est plutôt bien passée. »