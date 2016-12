Crapuleux: la camionnette du home pour personnes handicapées a été dérobée à Mont-sur-Marchienne

Vendredi 9 décembre, le personnel de la Maison de Mont à Mont-sur-Marchienne n’a pu que se rendre à l’évidence : quelqu’un leur avait volé leur camionnette servant à transporter leurs résidents en chaises roulantes. Une camionnette spécialement équipée, spacieuse et surtout, indispensable à cet établissement ! Le directeur lance donc un appel à toutes personnes l’ayant vue.

La camionnette est pourtant clairement balisée « handicapé ». « Le sigle est affiché et de toute façon, elle est équipée pour les personnes à mobilité réduite et ça se voit », explique le directeur de l’établissement, Vincent Roelands. Ce vol est d’autant plus crapuleux…

La « Maison de Mont » est située à la rue des Gallois à Mont-sur-Marchienne. Elle est gérée par l’ASBL Bethesda et est une résidence pour personnes handicapées. « Parfois avec des handicaps assez lourds et donc avec une mobilité très réduite », précise le directeur.

Vendredi 9 décembre, un ou des individus leur ont donc dérobé leur camionnette spécialement équipée leur servant à transporter les 35 résidents que comprend l’établissement.

Un vol bien malheureux. Et surtout, pour quoi faire ? Qui voudrait d’une grosse camionnette pour personnes handicapées ? « J’ai peur que ce soit pour commettre un mauvais coup… ».

Tout ce que souhaite le personnel, c’est revoir cette camionnette. Alors si vous l’avez vue, n’hésitez surtout pas à prévenir les services de police afin d’aider l’établissement à la retrouver.