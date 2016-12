Le resto "Le Métin" à Mettet planté par 28 clients ce week-end: voici les deux messages publiés sur Facebook par le patron!

Week-end compliqué pour Fabrice Barbier, patron du restaurant «Le Métin», à Mettet. En tout, ce week-end, le restaurateur a été planté par 28 clients, dont une table de 14 personnes qui ne l’a même pas prévenu. Fâché, il a poussé un coup de gueule sur la page Facebook de son restaurant. Visiblement, les lapins posés par les clients dans les restaurants sont de plus en plus fréquents, au grand dam des restaurateurs pour qui les pertes sont conséquentes.

«C’est un phénomène de plus en plus fréquent. Il arrive souvent que des tables arrivent incomplètes. On réserve une table pour six personnes et on vient à cinq, sans prendre la peine d’annoncer qu’il y aura des manquants. Pour les gens, ce n’est peut-être qu’une personne... Mais être prévenus nous permettrait de réorganiser la salle et parfois de gagner une table de deux et, par conséquent, de pouvoir accueillir deux couverts supplémentaires», explique Fabrice Barbier, le patron du «Métin».

Ce week-end, Fabrice a été lâché en dernière minute par 28 clients. Le restaurateur a fait savoir son ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Il a remporté le soutien de nombreux internautes, indignés par ce «manque total de respect». Nombre d’entre eux étaient d’autant plus déçus qu’ils avaient tenté de réserver une table ce week-end, en vain, le restaurant affichant complet... «Ce n’est pas compliqué de prendre son téléphone. Avec tous les moyens de communication dont nous disposons aujourd’hui... Je suis obligé de marteler qu’il faut prévenir en cas d’absence ou d’annulation. Et malgré cela, les gens continuent», déplore Fabrice. Il songe sérieusement à prendre des mesures pour contrer ce phénomène.

Payer pour les absents

«Je vais devoir trouver une solution. Quand j’aurai des tables incomplètes, les clients présents à la table paieront les réservations de ceux qui sont absents.» Le restaurateur accuse d’importantes pertes financières. «J’ai perdu beaucoup d’argent. C’est la période la plus importante pour nous. J’ai perdu plus ou moins 1.500 euros ce week-end. Personne n’est parfait, mais ça ne me viendrait pas à l’esprit d’arriver dans un resto sans prévenir qu’il manque quelqu’un. C’est dur pour tout le monde, on est tous là pour gagner de l’argent.»

L’addition aurait pu être bien plus salée encore... «Heureusement, je ferme le restaurant à partir de ce mercredi jusqu’au 6 janvier. Ma dernière grosse livraison a été faite samedi, sinon, il y aurait eu beaucoup de gaspillage alimentaire. J’aurais pu jeter de la viande et du poisson.» Il n’y a plus qu’à espérer que le message soit bien passé et que pour 2017, les clients prennent pour bonne résolution de prévenir s’ils annulent leur repas.