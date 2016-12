Polémique après Malines-Charleroi: l'écran du stade diffuse... un zèbre mort! "Chacun jugera en son âme et conscience"

Une image a fait le tour de la toile ce mardi soir suite au succès de Malines contre Charleroi (1-0) en ouverture de la 20e journée de championnat, celle d’un zèbre allongé sur le dos sur l’écran géant du stade de Malines quelques secondes après le coup de sifflet final.

Une image déplacée que l’entraîneur des Sang et Or, Yannick Ferrera, s’est empressé de condamner après la rencontre : « Je tiens à m’excuser » a d’abord déclaré le coach malinois avant d’assurer vouloir faire toute la lumière sur cette histoire. « Je vais en parler en interne. Je vous le promets . »

Une faute de goût difficilement excusable qui n’a donc pas seulement choqué les instituts de défense de la cause animale. Prit en grippe par quelques internautes, la KaVé s’est, dès ce mardi soir et non sans humour, publiquement excusé via son compte Twitter.