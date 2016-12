Battu à Malines (1-0), Charleroi réalise une mauvaise opération dans l'optique d'une qualification pour les Playoffs 1

La confiance était de mise avant le déplacement de Charleroi à Malines, une équipe qui réussissait particulièrement aux Carolos ces dernières années. La dernière victoire malinoise remontait en effet au 28 mai et 2015 et depuis, Zèbres et Kakkers se sont recroisés à six reprises, Charleroi l’emportant cinq fois avant le nul blanc de cette saison. En remontant plus loin, on découvrait que Malines n’avait connu que cette victoire sur les treize dernières confrontations entre les deux clubs, pour trois partages et neuf succès carolos, le Sporting trouvant la faille 26 fois contre seulement 8 pour les Sang et Or.

Pour cette joute très importante dans l’optique d’une qualification éventuelle pour les Playoffs 1, Felize Mazzù décidait de ne pas titulariser Bedia, ce dernier étant contraint de s’asseoir sur le banc des remplaçants. Clinton Mata, de retour de suspension, était, pour sa part, bel et bien présent. Au contraire de Diandy, blessé. Il ne fallait patienter que trente petites secondes avant d’assister à la première véritable occasion de cette rencontre. Fall devançait son adversaire direct mais ne parvenait cependant pas à conclure de la meilleure des manières.

Alors que les visités imposaient un pressing de plus en plus haut, Mata était l’auteur d’une faute qui n’était sanctionnée que par un carton jaune par l’homme noir. Le rouge n’aurait pas été scandaleux. Une autre phase litigieuse était à signaler à la 22e. Vitas marchait sur le pied de Hendrickx dans le grand rectangle malinois. Cette fois, l’arbitre ne sifflait même pas. C’était ensuite au tour de Verdier de se mettre en évidence. Alors qu’il se trouvait devant le gardien de but adverse, il ne cadrait cependant pas.

Juste avant la pause, Bjelica était l’auteur d’une frappe sensationnelle sur un coup-franc. Une tentative qui terminait sa course sur le cadre carolo. Tout d’un coup, les visités tentaient d’ailleurs d’accélérer le rythme des débats. Mais c’était bien sur un score vierge que les deux équipes rentraient aux vestiaires pour quinze minutes de repos. Dès la reprise, la barre transversale carolo repoussait à nouveau la balle. Une chandelle pas vraiment menaçante pour le keeper visiteur.

La deuxième période était à suspense. Les deux équipes se créaient des occasions. Qu’à cela ne tienne, les gardiens de but passaient une soirée assez calme. Et ce, même si, à un quart d’heure du terme, Kolovos, dos au but, avait envoyé une frappe puissante. C’est un défenseur qui sauvait les siens. Ensuite, Vits faisait preuve d’opportunisme en profitant d’une balle repoussée par le keeper du Sporting : il ne loupait pas l’opportunité de faire 1-0. Le score n’allait plus bouger.

Cette défaite concédée du côté de Malines ne fait donc pas les affaires des Carolos qui voient le septième du classement général à seulement deux unités de leur cinquième position.