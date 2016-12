Philippeville/Walcourt/Couvin: le chantier de la Nationale 5 devrait être fini au printemps

Bonne nouvelle pour les usagers de la Nationale 5 et des chantiers qui vont avec ! En effet, selon la Direction Générale Opérationnelle des Routes du Service Public de Wallonie, les travaux devraient être terminés pour le printemps 2017. C’est suite à une question du député-bourgmestre de Viroinval, Jean-Marc Delizée, que de nouvelles informations ont été données. « La N5 est aujourd’hui complètement sécurisée et rénovée pour la section entre Jamagne et Samart. Concernant le chantier entre Somzée et Fraire, les travaux sont en voie d’achèvement et se termineront très probablement au printemps 2017 », souligne le SPW.

D’autres chantiers devraient voir le jour. Pensons à la portion entre Fraire et Jamagne, qui passe par Yves-Gomezée. «Une réservation d’un montant de 7,5 millions d’euros est prévue au budget du plan infrastructures 2016-2019. Le début des travaux est envisagé pour le premier trimestre 2018 pour se terminer fin 2019. »

En ce qui concerne la section entre Frasnes-lez-Couvin et Neuville, le coût de l’adaptation au gabarit autoroutier est estimé à 32 millions d’euros.