Le joggeur décédé à Gerpinnes, un Florennois, était dentiste à Philippeville

M. Van Wynsberghe est bien connu en région florennoise, mais également à Philippeville, puisqu’il y tenait un cabinet de dentiste depuis une quarantaine d’années. Il professait d’ailleurs en compagnie Thibaut et Thomas, deux de ses enfants, également dentistes, tout comme son épouse, Mme Roggeman.

En l’église de Saint-Aubin

Le décès de cet acharné du travail, aux manières directes mais franches, a jeté la stupeur parmi ses nombreux patients et, bien entendu, au sein de sa famille.

M. Van Wynsberghe pratiquait régulièrement la course à pied et rien ne laissait augurer une fin aussi tragique et brutale.

Son enterrement est prévu mercredi, en l’église de Saint-Aubin.