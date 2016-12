Jemeppe-sur-Sambre: après avoir séquestré et violé son ex, il lui coupe les cheveux et brise son dentier

La victime se souviendra toujours du 30 janvier 2016 comme un calvaire sans nom. Son ex-mari, Daniel M., l’a séquestrée, violée et, « pour qu’aucun autre homme ne veuille d’elle », lui a coupé les cheveux et cassé son dentier. Le Jemeppois risque 3 ans de prison.

Le parquet de Namur a requis, lundi devant le tribunal correctionnel de Namur, trois ans de prison à l’encontre de Daniel M. poursuivi pour viol, séquestration, traitements dégradants et coups portés à son ex-compagne, le 30 janvier 2016 à Jemeppe-sur-Sambre.

Le prévenu n’a pas accepté que son ancienne épouse refasse sa vie avec un autre homme malgré leur divorce survenu en 2003. « Et ce malgré le fait qu’il vit aussi la plupart du temps en Espagne. Madame a toujours vécu dans la peur. Elle était encore sous son emprise », a commenté le parquet de Namur.

Lorsque Daniel M. a appris que son ex-épouse avait un nouveau compagnon, il a réussi à la convaincre d’avoir une discussion avec lui. « Madame savait que ça se passerait mal et a dit à son homme de contacter la police si elle n’était pas rentrée pour 15h00. » Ce qu’il a fait.

Lorsque les policiers sont arrivés au domicile de Daniel M., la victime se trouvait en boule sous la couette. Après l’avoir forcée à entretenir une relation sexuelle, il lui a rasé la tête avec une paire de ciseaux et lui a cassé son dentier pour la rendre « laide et vieille ». « Des choses qu’on faisait en 1945, lors de la Seconde Guerre mondiale. Il lui avait intimé de se vêtir d’une nuisette, a verrouillé la porte d’entrée et a retiré les poignées des fenêtres », a poursuivi le parquet de Namur.

Absent à l’audience, Daniel M. a déjà été condamné en 2003 à trois ans avec sursis pour avoir tiré à six reprises sur un homme qui l’avait menacé avec un couteau.

Jugement le 30 janvier.

> Plus de détails dans votre Nouvelle Gazette Entre-Sambre et Meuse de ce mardi 20 décembre ou via notre édition numérique.