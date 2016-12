Fosses-la-Ville: Ucler Umit condamné à 27 ans de prison pour les assassinats de Sonia Suiveng et Marie-France Dethier, à Vitrival

Le tribunal de Namur a rendu sa décision ce lundi matin : Ucler Umit est condamné à une peine de 27 ans de prison. Pour rappel, le Sambrevillois de 42 ans était accusé des meurtres de son ex-compagne Sonia Suiveng (38 ans) et la mère de celle-ci, Marie-France Dethier (58 ans), le 28 mai 2014 à Vitrival (Fosses-la-Ville).

Ucler Umit est reconnu couple de l’assassinat de Sonia Suiveng (38 ans) et la mère de celle-ci, Marie-France Dethier (58 ans).

L'affaire avait été présentée devant un tribunal correctionnel, où le parquet de Namur avait requis 30 années de prison.

Ce lundi matin, à Namur, durant la lecture du jugement, Ucler Umit est resté impassible, tête légèrement baissée.

Interpellé sur les lieux du double homicide, Ucler Umit était en aveux de celui-ci, mais le tribunal devait trancher et décider s’il s’agissait de meurtres, comme le soutenait la défense, ou d’assassinats, c’est-à-dire avec préméditation.

La maison du drame, à Vitrival

Un double assassinat

Pour le tribunal, il s'agit bien d'un double assassinat, Ucler Umit ayant manifesté à plusieurs reprises sa volonté de s'en prendre à Sonia Suiveng.

Le 28 mai 2014, entre 18h55 et 19h15, le Sambrevillois avait tiré, avec un Magnum 547, une balle à bout portant dans l’abdomen de Sonia, touchant l’artère fémorale, avant de tirer trois fois dans le dos de Marie-France qui tentait visiblement de fuir.

Le couple était séparé et Ucler Umit n'avait visiblement pas supporté l'échec de ses tentatives de réconciliation avec Sonia.

Pour déterminer la peine, le tribunal a notamment pris en compte la personnalité et le manque d'empathie, du prévenu.

Le faire-part pour les funérailles de Sonia Suiveng

