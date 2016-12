Un policier de Sambre et Meuse blessé par un motard lors d'une vaste opération de contrôles routiers

Cette opération a réuni un total de 120 policiers venant de douze zones de police, dont l’Entre-Sambre et Meuse, SamSom, Jemeppe-sur-Sambre, 3 Vallées et Hermeton et Heure. Ils ont été appuyés par 25 policiers des unités de la police fédérale, dont cinq maîtres-chiens.

1.658 conducteurs contrôlés

Sur les 1.658 conducteurs soumis à l’Alco-Sensor ou à l’éthylotest. 76 étaient en état d’ébriété. Quatre se trouvaient sous l’influence de produits stupéfiants.

Dix saisies de stupéfiants ont été réalisées pour un total d’environ 125 g de cannabis et quelques dizaines de pilules d’extasy.

Un motard blesse un policier

Enfin, un policier de la zone de police Entre-Sambre et Meuse a été blessé à la jambe lors d’un délit de fuite commis par un motard. L’intéressé a été intercepté et privé de liberté pour audition.