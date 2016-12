Froidchapelle: une conductrice surprise par la route verglacée

Ce jeudi matin, une dame de Renlies a perdu le contrôle de son véhicule à cause du verglas, à Froidchapelle.

Les routes étaient particulièrement glissantes ce jeudi matin du côté des Lacs de l’Eau d’Heure. Pour preuve, cet accident survenu vers 8 heures et demie, rue de la Jumelle, à Froidchapelle.

Une dame de Renlies âgée d’une cinquantaine d’années a perdu le contrôle de son véhicule Peugeot Berlingo à la sortie d’un léger virage en descente, peu avant la limite du village de Froidchapelle. Elle a été apparemment surprise par une plaque de verglas.

Hospitalisée à Chimay

Le petit utilitaire a versé sur le flanc et a fini sa course contre un poteau supportant des câbles électriques, sectionnant celui-ci. Selon les premières informations, la conductrice souffre de quelques contusions et a été emmenée au Centre de Santé des Fagnes pour examens par les ambulanciers du poste de secours de Cerfontaine.

La route a été fermée à la circulation pour permettre aux services techniques d’ORES de réparer les dommages, tandis que les policiers de la zone Botha établissaient les constats d’usage et les pompiers de Beaumont assuraient le balisage des lieux.