Fosses-la-Ville: une ferme transformée en hôtel de jour à Le Roux (vidéo)

« On a ouvert en septembre 2015, et il a fallu un peu de temps pour qu’on fasse connaître l’hôtel », explique Valérie, qui partage son temps entre son boulot de restauratrice et l’accueil au sein de sa maison de charme. « Au début, j’étais un peu réticente à l’idée de me lancer dans cette entreprise, mais c’est un commerce comme un autre. »

Leur « jardin secret », Valérie et Stéphane, qui dirige une entreprise d’entretien de parcs et jardins, ont décidé de l’implanter dans un quartier tranquille et reculé, à l’abri des regards.

« On a acheté, fin 2013, cette ancienne fermette qu’on a entièrement retapée. On a aussi complètement réaménagé l’accès et les abords extérieurs. On voulait quelque chose de discret, mais qui soit aussi joli et soigné. »

Pour l’instant, Le Jardin Coquin propose trois chambres, toutes équipées et décorées différemment. Pour 45 €, vous aurez déjà accès durant 2h30 à la « Romantique », une alcove dotée d’une salle de bains avec toilettes et, si jamais vous vous ennuyez, d’une TV et du Wi-Fi…

Ouvert en semaine

L’hôtel n’est ouvert que la semaine, de 8h à 20h, et n’accueille pas que des duos adultérins : « Certains couples viennent fêter leur anniversaire chez nous. »

