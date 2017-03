Diables Rouges: Marc Wilmots sait de quoi son avenir sera fait

Marc Wilmots sait de quoi son avenir sera fait, et ce quels que soient les résultats des Diables Rouges à l’Euro 2016. Le sélectionneur fédéral l’a déclaré samedi dans un entretien à la RTBF et Sporza, qui détiennent les droits de diffusion de l’Euro.

« Je sais de quoi mon avenir sera fait, mais je ne le dirai qu’après l’Euro. Cela n’a rien à avoir avec nos résultats », déclare Wilmots, qui est sous contrat jusqu’en 2018 avec l’Union belge.

Le sélectionneur fédéral s’est aussi exprimé sur les critiques qui se sont abattues sur lui. « Cela ne me touche pas, mais cela me touche vis-à-vis de ma famille et de mes proches. Un de mes enfants a dû prendre des gouttes pour se calmer. Je pense qu’on ne se rend pas bien compte de ce qu’on est en train de faire ».

Wilmots est aussi revenu sur le cas de Radja Nainggolan, après qu’on a vu dans une video diffusée en Italie un paquet de cigarettes dans la chambre du Diable Rouge de l’AS Rome. « Oui, Radja fume », dit le fédéral. « Il a besoin de fumer. Je ne sais pas combien [de cigarettes] mais je m’arrange toujours pour avoir une chambre avec balcon pour lui. C’est dans ses habitudes. Je pense que si je l’empêche de fumer, il va casser sa chambre. Tant qu’il preste sur le terrain, je n’ai aucun problème. Les autres joueurs non plus. Je ne suis pas son père. Je ne vais pas lui interdire, il a 26 ans ».

Marc Wilmots, qui a confié qu’il a failli devenir sélectionneur de la Hongrie il y a plusieurs années, a déjà désigné les tireurs si le 8e de finale contre la Hongrie se termine aux tirs au but. « En 1, Eden Hazard. En 2, Kevin De Bruyne. En 3, Romélu Lukaku, Axel Witsel et Dries Mertens. Ça, c’est pour la théorie. Après, il y a le contexte du match, les émotions et le feeling. On va faire une petite séance de tirs au but demain », dit Marc Wilmots.